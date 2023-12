Fällt die Vorentscheidung in der Rheinlandliga? Die Top Vier sind unter sich

Fällt in der Handball-Rheinlandliga schon vor Weihnachten die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen? Gewinnt die HSG Hunsrück auch das elfte und letzte Hinrundenspiel beim Zweiten TV Bad Ems (16:4 Punkte), dann dürfte der Tabellenführer aus Irmenach/Gösenroth bis zum Saisonende am 13. April nur noch ganz schwer auf dem Weg zum Titel (und damit in die Aufstiegsrunde zur Oberliga) zu stoppen sein.