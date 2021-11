Was für ein toller Handballabend in Simmern: Vor 240 begeisterten Zuschauern ist die HSG Kastellaun/Simmern ihrem ersten Saisonsieg in der Oberliga ganz, ganz nah gewesen. Ausgerechnet ein Ex-Kastellauner wurde zum Spielverderber. Henrik Walb verwandelte mit der Schlusssirene einen Siebenmeter und rettete so seiner HSG Rhein-Nahe Bingen beim 28:28 (13:12) wenigstens noch einen Punkt.