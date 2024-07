Plus Holzheim

Erstes Vorbereitungsspiel: TuS Holzheim testet gegen Ligakonkurrent HSG Kleenheim

Von René Weiss

Seit dreieinhalb Wochen wird bei Regionalliga-Aufsteiger TuS Holzheim wieder trainiert. Nach vielen konditionellen Grundlageneinheiten und der Gewöhnung an das in der höchsten hessischen Handball-Spielklasse vorgeschriebene Haftmittel absolvieren die Rot-Schwarzen am Samstag nun auch ihr erstes Testspiel. Die Ardecker sind beim künftigen Ligakonkurrenten HSG Kleenheim zu Gast. Die Partie in der Oberkleener Weidighalle beginnt um 16.30 Uhr.