Beim HC Koblenz feierten die Vereinten von der HSG Westerwald beim 32:23 (16:13)-Sieg in Moselweiß ihren ersten Saisonsieg in der Handball-Verbandsliga Ost. Doch nicht nur das: Es war zudem der erste Erfolg seit dem 22:19 gegen die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler am 15. September 2019, was aber nicht nur sportliche Gründe hatte, sondern auch den Corona-bedingten Abbrüchen geschuldet war.