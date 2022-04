Will die HSG Nahe-Glan vermeiden, dass das abschließende Punktspiel am 7. Mai in Meisenheim gegen die zweitplatzierte SG Mainz-Bretzenheim zu einem echten Endspiel um die Meisterschaft der Handball-Rheinhessenliga wird, muss der Tabellenführer die drei Auswärtsspiele gewinnen, die zuvor noch anstehen. Zwei Schritte zum angestrebten Titelgewinn kann die HSG am Wochenende vollziehen: Am Freitag, 20 Uhr, ist sie beim TV Bodenheim, am Sonntag, 18 Uhr, bei der TG Osthofen zu Gast.