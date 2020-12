Enttäuschung bei den Kirnerinnen ist riesig

Kirn

Fehlender Kampfgeist kann den A-Jugend-Handballerinnen der TuS Kirn nicht vorgeworfen werden. Nach einem 3:0-Lauf der HSG Marpingen/Alsweiler lagen sie im Oberliga-Spitzenspiel mit 20:24 zurück, doch sicher fühlen durfte sich der Kontrahent nicht, denn die Kirnerinnen kamen in der Kyrau-Halle noch einmal zurück. Als Lavinia Roth 46 Sekunden vor Schluss zum 25:26 traf, war zumindest ein Remis wieder im Bereich des Möglichen. Die Gäste nahmen umgehend eine Auszeit, um den finalen Angriff zu planen. Und tatsächlich schlug Gianna Fuchs, mit sieben Treffern die erfolgreichste HSG-Werferin, in der Schlusssekunde noch einmal zu. Allerdings mit Glück, denn der Ball prallte zunächst an den Pfosten, sprang dann von dort ins Gehäuse. Während die Saarländerinnen ausgelassen den 27:25 (13:13)-Sieg und die Verteidigung der Tabellenführung feierten, gab es bei der TuS enttäuschte Gesichter und auch ein paar Tränen.