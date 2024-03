Plus Engers Engers hat gegen Obere Nahe leichtes Spiel – Wichtiger Sieg für die SF Neustadt Von Tim Hammer Die Handballerinnen des TV Engers traten am vergangenen Wochenende in der Rheinlandliga gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden gegen die HSG Obere Nahe an. Wie von TV-Spielertrainerin Derya Akbulut im Vorfeld gefordert, konnte Engers beide Spiele deutlich für sich entscheiden. Lesezeit: 2 Minuten

„Aufgrund unseres vollen Kaders, haben wir in beiden Spielen 100 Prozent gegeben“, erklärt Akbulut. Schon in der ersten Partie in Idar-Oberstein am Freitag zeigte Engers beim 31:19 (15:12)-Erfolg keine Gnade. Nach nicht einmal zehn Minuten stand es bereits 6:1 für die Gäste. Zwar schaffte es Obere Nahe, das Spiel in ...