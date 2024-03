Endspiele in der Handball-Rheinlandliga: Mögliche Meisterfeier in Sohren – Abstiegskrimi in Kastellaun

Kreisläufer Luca Schneider (in Schwarz) kann am Samstag (19.30 Uhr) mit seiner HSG Hunsrück gegen Rhein-Nette in Sohren die Meisterschaft eintüten, Kreisläufer Jannik Schmidt kann zeitgleich in Kastellaun mit seiner HSG Kastellaun/Simmern II einen ganz wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf gegen Römerwall landen. Foto: B&P Schmitt