Einsatz der TuS-Ladys wird mit Heimsieg belohnt

Von René Weiss

Die Handballerinnen des TuS Holzheim fuhren in der Bezirksoberliga mit dem 27:25 (13:13) gegen die zweite Welle der TSG Oberursel vor heimischem Publikum einen eminent wichtigen Sieg ein, ohne den die Ardeckerinnen schon früh in die untere Tabellenregion gerutscht wäre. Die Gastgeberinnen zeigten gegen den Mitkonkurrenten im Kampf um einen der rettenden Plätze im Vergleich zur Vorwoche in der Abwehr wieder ein wesentlich besseres Gesicht. Dennoch war der Mannschaft eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Neben zu vielen technischen Fehlern und vergebenen freien Gelegenheiten konnte der TuS zu wenig Druck auf die Oberurseler Abwehr aufbauen.