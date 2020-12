Koblenz

Gut eine Woche nach den grundsätzlichen Beschlüssen zum Saisonabbruch und zur Frage nach Auf- und Absteigern in seinen Ligen hat der Handballverband Rheinland (HVR) nun weitere Klarheit geschaffen, was die Verbandsliga und den HVR-Pokal betrifft. Was die Verbandsligaregelung betrifft, darf sich die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler freuen: Sie kann auch in der nächsten Saison in dieser Klasse spielen, die geplante Eingleisigkeit wurde verschoben.“