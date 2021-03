In den Sporthallen von Katzenelnbogen und Diez hat Joy Noppe ihre handballerischen Wurzeln. Inzwischen machte sie als Mitarbeiterin in der Abteilung des Managements von Nationalmannschaftsveranstaltungen des Europäischen Handball-Verbandes (EHF) mit Sitz in Wien aus ihrem Hobby ihren Beruf. Im Interview mit unserer Zeitung gibt Joy Noppe Einblicke in ihr Arbeitsumfeld und wie sich die Corona-Pandemie auf die Planung und Organisation einer Großveranstaltung auswirkt.