Plus Bad Hönningen/Rheinbrohl

Ein weitgehend unbekannter Konkurrent: HSG Römerwall muss beim SV Untermosel ran

Von Christoph Hansen

In der Handball-Verbandsliga Ost hat die HSG Römerwall mit einem Kantersieg am ersten Spieltag gleich seine Ambitionen untermauert. Nach dem 41:25-Heimerfolg zum Saisonstart gegen die HSG Westerwald tritt die Mannschaft von Spielertrainer Tim Binnes an diesem Samstag zum ersten Mal auswärts an, ab 18.30 Uhr beim SV Untermosel in Kobern-Gondorf.