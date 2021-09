So recht weiß Lars Kraus, Coach der HSG Obere Nahe, nicht, wo seine Mannschaft vor dem Start in die Saison der Handball-Verbandsliga West und dem Auftakt am Samstag (20 Uhr) bei der HSG Wittlich steht. Kraus, der das Team im Sommer 2020 übernommen und seitdem gerade mal ein Pflichtspiel absolviert hat, war zuvor beim TV Birkenfeld und damit im Saarländischen Handballverband aktiv.