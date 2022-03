Den erhofften zweiten Oberliga-Sieg in Folge haben die A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim verpasst, doch viel hatte Trainer Maouia ben Maouia am Auftritt seiner Mannschaft nicht auszusetzen. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden“, sagte der MJSG-Trainer nach der 31:34 (17:18)-Niederlage in Meisenheim gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/ Zeiskam.