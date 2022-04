Ein Punkt fehlt der HSG Nahe-Glan noch zum Titelgewinn in der Rheinhessenliga. In ihren beiden Auswärtspartien am Wochenende gaben sich die Handballer aus Kirn und Meisenheim keine Blöße. Auf den 34:27 (14:10)-Erfolg beim TV Bodenheim ließen sie gestern Abend in Osthofen einen 32:26 (17:14)-Sieg folgen und haben damit die Nummer vier und Nummer fünf der Tabelle aus dem Weg geräumt.