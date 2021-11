Die SG Bannberscheid/Engers hat ihren dritten Platz in der Handball-Rheinlandliga gefestigt. Eine Woche nach der zweiten Saisonniederlage zeigte sich die Mannschaft um Spielertrainerin Melanie Knapp in vielen Punkten verbessert und setzte sich in Montabaur mit 32:27 (13:13) gegen die HSG Wittlich II durch.