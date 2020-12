Dritter Sieg in Folge: TuS Holzheim reichen acht gute Minuten

Heuchelheim

Das Auswärtsspiel des TuS Holzheim in der Handball-Landesliga Hessen am Sonntagabend bei den TSF Heuchelheim war eine Medaille mit zwei Seiten. In der Gießener Kante sprang für den langjährigen Oberligisten vor den Augen von Dominik Jung, der ab Sommer ein Trainerduo mit Christian Bittkau bildet, zwar der sehnsüchtig erwartete zweite Auswärtssieg in dieser Saison heraus – insgesamt bereits der dritte Zweier am Stück –, andererseits machte die Partie einmal mehr deutlich, dass die Mannschaft keine Konstanz in ihre Leistungen bekommt. Ergebnistechnisch mögen die jüngsten Resultate einen Befreiungsschlag und einen riesigen Schritt in Richtung Klassenverbleib bedeuten, allerdings zeigte Holzheim anders als zum Beispiel beim starken Heimsieg gegen die TG Kastel vor der Fastnachtspause eine sehr dürftige Leistung beim 30:25 (14:13)-Sieg, der, gemessen am Spielverlauf, viel zu deutlich ausfiel und nur wenig über die Begegnung absolut auf Augenhöhe aussagt. Fast über die kompletten 60 Minuten hinweg war keine Mannschaft auszumachen, die sich auf bescheidenem Landesliga-Niveau Vorteile erspielen konnte.