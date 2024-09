Plus Trier Dritter Sieg im dritten Spiel für Welling – TVW-Frauen gewinnen in Trier Von Harry Traubenkraut Die Handballerinnen des TV Welling haben auch ihr drittes Saisonspiel in der Oberliga Rheinland gewonnen. Beim Dauerrivalen DJK/MJC Trier hatten sie aber bei ihrem 22:20 (14:12)-Auswärtserfolg jede Menge Arbeit. Lesezeit: 1 Minute

„Wir haben bei einem guten Gegner zu viele technische Fehler gemacht haben. Was die Fehlerquote betraf, waren das so viele, wie wir sonst oft in zwei, drei Spielen nicht zusammen fabrizieren“, kritisierte Wellings Trainer Lukas Hürter auf hohem Niveau. Denn sein Team lag immer vorn, beim 14:11 (23.) erstmals drei ...