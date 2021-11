Zur Pause waren die Oberliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim noch guten Mutes. Denn bei der VTV Mundenheim lagen sie nur mit 11:13 zurück. „Entsprechend sind wir aus der Kabine raus, wir haben uns gesagt, was sind schon zwei Tore“, berichtete HSV-Spielerin Kim Maschtowski. Doch das Vorhaben, nach der Pause weiterzumachen wie zuvor, ließ sich nicht umsetzen. Und so stand am Ende eine 23:29-Niederlage zu Buche.