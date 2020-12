Mainz/Saulheim

Den Handballern des SSV Meisenheim fehlt derzeit nicht nur das Personal, sondern auch das Quäntchen Glück. Sowohl in der Nachholpartie bei der SG Mainz-Bretzenheim als auch tags darauf bei der SG Saulheim II war der Rheinhessenligist nah dran an einem Sieg, belohnte sich aber jeweils nicht. „Dass wir zwei Spiele verloren haben, die wir hätten gewinnen können, am Freitag vielleicht sogar hätten gewinnen müssen, ist schon ein bisschen deprimierend“, sagte SSV-Trainer Thomas Höltz.