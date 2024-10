Plus Holzheim

Dominik Jung erwartet kämpferischen Gastgeber

Von René Weiss

i Dank seiner exzellenten Nachwuchsarbeit kommen aus der Schmiede des TuS Holzheim immer wieder viel versprechende Talente wie Christoph Horn, der derzeit wertvolle Erfahrungen sammelt. Foto: Andreas Hergenhahn

Nach drei Punkten aus drei Spielen kann der TuS Holzheim von sich behaupten, in der Handball-Regionalliga angekommen zu sein. „Die Stimmung ist positiv“, verrät Trainer Dominik Jung kein sonderliches Geheimnis. Allerdings würde der Garbenheimer im Training in mehr zufriedene Gesichter blicken als die, die im Diezer Sportzentrum unter der Woche derzeit überhaupt dabei sein können. „An der personellen Situation hat sich leider nichts verändert. Sie bleibt sehr angespannt“, schildert der TuS-Coach. Dass der Aufsteiger auch dezimiert bestehen kann, zeigte er beim Heimsieg gegen den TV Hüttenberg II vor einer Woche. „Das war richtig gut, was wir sowohl in der Abwehr als auch spielerisch auf die Platte gebracht haben“, spürte Jung, dass sich sein junges Team nach der Auftaktniederlage gegen die SG Bruchköbel freigeschwommen hat.