Dobardzijev: Ein schlechter Tag ist einer zu viel – HSG Hunsrück in Mainz-Bretzenheim

i Jannik Stürmer (beim Wurf) fehlt der HSG Hunsrück am Feiertag im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Oberliga auswärts bei der TSG Mainz-Bretzenheim. Der Linkshänder tritt nach der Saison kürzer und schließt sich der Verbandsliga-Reserve der HSG an. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Der zweite Spieltag in der Aufstiegsrunde zur Handball-Oberliga, die in der kommenden Saison in Regionalliga umgetauft wird, dürfte der entscheidende werden im Kampf um den Aufstieg: Die beiden Verlierer des ersten Spieltags, Rheinhessenmeister TSG Mainz-Bretzenheim und Rheinlandmeister HSG Hunsrück, werden mit dem Ausgang um den Aufstieg allerdings nichts mehr zu tun haben. Sie treffen am Donnerstag zm 17 Uhr in Mainz-Bretzenheim aufeinander.