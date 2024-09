Plus Mülheim-Kärlich/Holzheim

D-Jugend-Handballer des TuS Holzheim gewinnen den EVM-Cup

Von René Weiss

Die männliche D-Jugend des TuS Holzheim hat beim evm-Cup in Mülheim-Kärlich auf ganzer Linie überzeugt. Die von Frank Dittmar, Christoph Ohl und Marcel Wlach betreuten Nachwuchshandballer gewannen gegen die rheinländischen Widersacher nicht nur alle vier Spiele (14:10 gegen HSV Rhein-Nette, 11:3 gegen TV Bitburg, 16:7 gegen TuS Daun und 21:7 gegen HSG Wittlich), sie stellten in Person von Johannes Schumann (22 Tore) auch den besten Torschützen sowie mit Alexander Wiese den stärksten Schlussmann des Turniers. Die Ardecker, die in der Saison 2024/25 in der Bezirksoberliga an den Start gehen, zeigten in allen Partien eine starke Abwehrleistung.