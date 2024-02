Dass der Heimsieg gegen Schlusslicht HSG Horchheim/Lahnstein II mit einem 30:28 (15:15) am Ende relativ knapp ausfiel, täuschte ein wenig darüber hinweg, dass die Landesliga-Handballer der DJK Betzdorf den Gegner im zweiten Durchgang im Griff hatten, was sich zwischenzeitlich in einer Sechs-Tore-Führung niedergeschlagen hatte.