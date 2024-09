Plus Haßloch Die TSG Haßloch ist besser als die HSG Hunsrück und ein heißer Favorit auf den Titel Zweites Spiel, erste Niederlage für die Handballerinnen der HSG Hunsrück in der Regionalliga Südwest: Bei der TSG Haßloch unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 23:29 (13:14). Lesezeit: 1 Minute

Nach dem Auftaktsieg gegen Drittliga-Absteiger HSG Marpingen musste sich die HSG Hunsrück mit dem nächsten großen Kaliber in der Regionalliga messen. Der Vorjahresdritte Haßloch will ganz vorne landen – und untermauerte das mit dem am Ende deutlichen Vorsprung von sechs Toren. „Haßloch ist ein heißer Favorit auf den Titel, das ...