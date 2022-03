Die SSV-Abwehr muss mit Köpfchen spielen

Am Mittwoch leistete sich die SG Mainz-Bretzenheim II den ersten Punktverlust – im vereinsinternen Vergleich mit der eigenen dritten Vertretung. Wie ernst dieses Ergebnis zu nehmen ist, bleibt offen. Aber so oder so ist die SG-Zweite das Maß aller Dinge in der Handball-Rheinhessenliga. „Bretzenheim ist eine Klasse für sich“, sagt Thomas Höltz. „Das Team will und wird auch hoch gehen.“ Am Samstag, 18 Uhr, empfängt der Trainer des SSV Meisenheim mit seinen Spielerinnen den heißen Titel- und Aufstiegsanwärter.