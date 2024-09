Plus Betzdorf

„Die schwierigste Spielzeit seit unserem Neustart 2019“: Die DJK Betzdorf vor dem Bezirksoberliga-Auftakt

i Mit diesem Team geht die DJK Betzdorf in die Bezirksoberliga-Saison 2024/25, hinten von links: Trainer Marco Cassens, Florian Heidrich, Finn Köhler, Tom Flender, Max Burghaus, Luca Weitz, Martin Remhoff, Max Henseler, Thomas Greb, Co-Trainer Christian Brec; vorne von links: Robert Pfeifer (aus beruflichen Gründen nicht mehr dabei), Phil Elzer, Samuel Manca, Felix Henseler, Mathis Weitz, Jonas Köhler, Ben Molly, Timo Lübcke, Hauke Weil (aus beruflichen Gründen nicht mehr dabei), Daniel Greb. Es fehlen: Niklas Laufer, Tom Schmidt, Silas Kiesler. Foto: Heidrich/DJK Betzdorf

Betzdorf/Wissen. Zwei Spielzeiten lang war der SSV Wissen die handballerische Nummer eins im Kreis Altenkirchen. Ab Sonntag werden sich die Siegstädter wieder auf Augenhöhe mit der DJK Betzdorf in der Bezirksoberliga, wie die ehemalige Landesliga nach der vereinheitlichenden Namensreform des Deutschen Handballbundes jetzt heißt, bewegen. Gleich zum Auftakt gastiert der SSV bei der DJK in der Molzberghalle in Betzdorf-Kirchen (ab 17 Uhr).