Auf Kante genäht ist das Aufgebot, mit dem der SSV Meisenheim am Sonntag, 16 Uhr, bei der TG Osthofen II in die Handball-Rheinhessenliga startet. Nur zwei Torfrauen und elf Feldspielerinnen, von denen sich Nina Geib bereits in eine Babypause verabschiedet hat, stehen Thomas Höltz zur Verfügung.