Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler will ein weiteres Mal die Tabellenführung in der Handball-Verbandsliga Ost erfolgreich verteidigen. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke hat dabei nur eine kurze Fahrt vor sich. Die Kombinierten von Rhein und Ahr gastieren am Samstag (19.30 Uhr) in Andernach bei der HSV Rhein-Nette II.