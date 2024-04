Plus Kastellaun

Die HSG Kastellaun/Simmern begrüßt neuen Meister und Drittliga-Rückkehrer VTV Mundenheim

Der frischgebackene Meister der Handball-Oberliga kommt am Sonntag (17 Uhr) in die IGS-Halle nach Kastellaun: Die VTV Mundenheim hat vor einer Woche mit dem 37:14 gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim bereits am 25. von 30 Spieltagen ihr Meisterstück gemacht und kehrt nach nur einem Jahr in die 3. Liga zurück.