Die HSG Hunsrück hat große Personalsorgen

Zum Abschluss der Hinrunde in der 3. Liga Staffel E wird es eigentlich allmählich mal wieder Zeit für einen Sieg für die Handballerinnen der HSG Hunsrück, ansonsten verliert der Tabellenletzte immer mehr den Anschluss. Die HSG St. Leon/Reilingen (zehn Kilometer südlich vom Hockenheimring beheimatet) könnte ein Gegner sein, den die Irmenach/Gösenrotherinnen daheim schlagen könnte. Aber die personellen Voraussetzungen vor dem Heimspiel am Samstag (20 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle sind so schlecht wie noch nie beim Team von Nils Ibach.