Kirn

Das Abenteuer beginnt: Nur zwei Wochen nach der erfolgreichen Qualifikation starten die A-Jugend-Handballerinnen der TuS Kirn in die Bundesliga. Am Samstag, 16.30 Uhr, empfangen sie in der Kleinicher Hirtenfeldhalle den HTV Hemer, am Sonntag, 14 Uhr, sind sie bei Frisch Auf Göppingen zu Gast. „Die Mädels freuen sich und sind schon sehr gespannt, was passieren wird“, sagt TuS-Trainer Maouia ben Maouia.