Die Angst der Werferinnen vor Martin-Stoleru: Kastellaun gewinnt Derby gegen Hunsrück II

i Unüberwindbar: Kastellauns Torfrau Georgiana Martin-Stoleru parierte unter anderem sechs Siebenmeter beim Derbysieg in Kleinich. Foto: K.F.Schmitt B&P Schmitt/B&P Schmitt

Klare Sache in Kleinich: Die HSG Kastellaun/Simmern hat das Derby in der Handball-Oberliga der Frauen in der Hirtenfeldhalle vor 150 Zuschauern bei der HSG Hunsrück II mit 26:15 (14:6) gewonnen. Die Irmenach/ Gösenrother Reserve (2:12 Punkte) ist nun Letzter, Kastellaun/Simmern (8:4 Zähler) Tabellenfünfter.