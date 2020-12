Sohren

Erwartungsgemäßer Derby-Heimsieg: In der Handball-Rheinlandliga der Frauen bezwang die Zweitgarnitur der HSG Hunsrück die HSG Kastellaun/Simmern in Sohren vor 170 Besuchern mit 31:24 (14:9). So klar, wie der Halbzeit- und Endstand vermuten lassen, war es jedoch mitnichten. Denn Mitte der jeweiligen Hälfte zogen die nahezu ebenbürtigen Gästeakteurinnen nach Toren gleich (8:8 und 15:15). Erst gegen Ende enteilte der Favorit uneinholbar.