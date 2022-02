In der Handball-Rheinlandliga steht am Sonntag (17 Uhr, Peter-Häring-Halle) das Derby des SV Urmitz gegen den HC Koblenz auf dem Programm. Urmitz kämpft als Vorletzter um den Klassenverbleib und wartet noch auf den ersten Saisonsieg, während HC Koblenz an der Tabellenspitze steht.