Plus Kirn

Derby in Kirn: Alle Spielerinnen des HSV Sobernheim kennen die Bedeutung der Partie

i Saskia Zentellini (grünes Trikot) hat Pero Kolovrat, der Trainer der HSG Nahe-Glan, als eine der HSV-Akteurinnen ausgemacht, die sein Team aus dem Spiel nehmen muss. Ob das heute Abend gelingt? Foto: Klaus Castor

Lesezeit: 2 Minuten

Ganz so viele Zuschauer wie am ursprünglichen Termin vor anderthalb Wochen werden am heutigen Donnerstag um 20 Uhr wohl nicht in die Kirner Kyrau-Halle kommen, wenn die Handballerinnen der HSG Nahe Glan den Lokalkonkurrenten HSV Sobernheim empfangen, obwohl die Brisanz der Begegnung die gleiche geblieben ist. Denn das Duell der Nachbarn ist nicht nur ein Derby, sondern auch das Spitzenspiel der Handball-Rheinhessenliga.