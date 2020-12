Kreis Bad Kreuznach

Es hätte das Spiel der Spiele werden sollen: das Gipfeltreffen zwischen den Handballerinnen der TuS Kirn und des HSV Sobernheim. Erstmals seit Jahren dominieren zwei Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach die Rheinhessenliga, und in der Kyrau-Halle hätte es am Samstagabend zum (vor-)entscheidenden Duell um die Meisterschaft kommen sollen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Denn der Handballverband Rheinhessen hat wegen des Coronavirus sämtliche Erwachsenen-Spiele für das Wochenende abgesagt. Auch in den Oberligen ruht der Handball vorerst.