Ein Heimspiel hat die HSG Nahe-Glan bereits in Meisenheim absolviert, doch gerade für die Kirner Spieler in der neu gegründeten Handball-Spielgemeinschaft ist der erste Auftritt in der Kyrau-Halle etwas Besonderes. „Gefühlt haben wir seit zwei Jahren da nicht mehr gespielt“, sagt HSG-Trainer Axel Schneider vor der Rheinhessenliga-Begegnung am heutigen Samstag, 20 Uhr, gegen den TV Bodenheim.