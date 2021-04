An diesem Wechsel scheiden sich die Geister. Handball-Talent Maja Urbanek verlässt die TuS Kirn und schließt sich dem Oberligisten HSG Hunsrück an, der im Juni um den Aufstieg in die Dritte Liga kämpft. Die 17-Jährige soll dann bereits im Kader der Hunsrückerinnen stehen.