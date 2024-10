Plus Offenbach

Dem Hochgefühl folgt eine kalte Dusche: Aufsteiger Holzheim kassiert bei entfesselter TSG Bürgel eine Abfuhr

i Keeper Ben Fischer konnte einem am Sonntagabend fast schon leid tun. Ein Wurf nach dem anderen zischte dem Holzheimer Schlussmann um die Ohren. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Manche Spiele sind schon verloren, ehe sie so richtig begonnen haben. So ähnlich erging es am frühen Sonntagabend den Handballern des TuS Holzheim, die bei der 22:47 (8:26)-Abfuhr in Offenbach nur einen besseren Sparringspartner für die TSG Bürgel gaben und erkennen mussten, wie unerbittlich rau einem Neuling der Regionalliga-Wind um die Ohren wehen kann.