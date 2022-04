Es ist das Spiel der Spiele in der Handball-Rheinlandliga – und vor allem ist es das Spiel der Spiele für die HSG Hunsrück. Der Tabellenzweite (20:6 Punkte) aus Irmenach/Gösenroth muss am Donnerstag (19 Uhr) in der Beatushalle in Moselweiß beim Spitzenreiter HC Koblenz (24:4 Punkte) gewinnen, ansonsten ist der Zug in Richtung Meisterschaft abgefahren.