In der letzten Begegnung vor der Saisonunterbrechung gelang den Handballern der HSG Nahe-Glan am 27. November ein 28:25-Sieg bei den SF Budenheim II, einem direkten Konkurrenten um die Meisterschaft in der Rheinhessenliga. Mit einem weiteren Topspiel nehmen die Spieler aus Meisenheim und Kirn am heutigen Samstag die Runde wieder auf. Um 19 Uhr treten sie bei Spitzenreiter SG Mainz-Bretzenheim an und können bei einem Sieg selbst die Tabellenführung übernehmen.