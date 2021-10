In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht für die Handballerinnen des TV Welling nach dem Sieg gegen den HC Koblenz das nächste Derby auf dem Programm. Am Samstag treten die Maifelderinnen den Kurztrip zum TV Bassenheim an. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.