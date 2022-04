Westerburg

Cziesla-Team verliert knapp: HSG Westerwald verpasst ihr zweites Erfolgserlebnis

Die HSG Westerwald konnte in der Handball-Verbandsliga Ost bei der knappen 30:32 (16:18)-Niederlage gegen den HSV Rhein-Nette II nicht gänzlich an den Premierensieg von vor einer Woche anknüpfen. Die Westerwälder Kombinierten mussten sich am Ende eine mangelnde Chancenverwertung vorwerfen.