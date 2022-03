Bis auf drei Spielerinnen des 18-köpfigen Kaders (plus dem Trainerteam) hatte sich jeder bei der HSG Hunsrück nach dem Auswärtsspiel vor drei Wochen in Schozach-Bottwartal mit Corona angesteckt. Seit Montag sind die Handballerinnen wieder vollzählig im Training. Aber jeder – auch Trainer Nils Ibach – merkt vor dem Gastspiel des Schlusslichts in der 3. Liga Staffel E beim Drittletzten TSG Ketsch II am Sonntag um 15 Uhr die Nachwirkungen der Virusinfektion.