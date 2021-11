Corona: Zwei in Kirn geplante Spiele fallen aus

Der am heutigen Samstag geplante Handball-Heimspieltag der TuS Kirn in der Kyrau-Halle wurde gewaltig durcheinandergewirbelt. Das Spiel der Rheinhessenliga-Männer der HSG Nahe-Glan gegen die SG Saulheim II wurde aufgrund eines Corona-Falls bei den Rheinhessen abgesagt. Und die Frauen der TuS können gegen die Saulheimerinnen nicht antreten, da es in ihren Reihen einen Corona-Fall gibt. So verbleibt nur die Begegnung der HSG Nahe-Glan II. Das Team der Trainer Benjamin Gintz und Nils Schindler empfängt um 16 Uhr in der Verbandsliga den HSV Alzey.