Corona: Pforzheim will Kellerduell verlegen, HSG Hunsrück lehnt ab

Das Kellerduell in der 3. Liga Staffel E der Handballerinnen steht auf der Kippe: Der Tabellendrittletzte TG Pforzheim (6:20 Punkte) will nach zwei Coronafällen am Mittwoch eigentlich nicht am Sonntag um 15 Uhr in der Hirtenfeldhalle in Kleinich beim Schlusslicht HSG Hunsrück (2:24 Zähler) antreten. Die Irmenach/ Gösenrotherinnen lehnten einen Antrag auf Spielverlegung aber ab. Die Pforzheimerinnen suchen nun nach Wegen, damit sie nicht in Kleinich antreten müssen. Der Ausgang ist offen, die Partie war bis Freitagabend noch angesetzt.