Corona dominiert auch den Spielplan in der Handball-Oberliga – und vor allem den Spielplan des Tabellenvorletzten HSG Kastellaun/Simmern: In der Vorwoche wurde die Partie beim Tabellenführer Mundenheim Stunden vor dem Anpfiff vom Gegner wegen eines positiven Falls abgesagt, jetzt hat es die Kastellaun/ Simmerner erwischt. Am Freitagnachmittag wurde das Heimspiel gegen die HSG Worms vom Staffelleiter Josef Lerch abgesetzt.