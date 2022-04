Die Mission Aufstieg will Ioannis Tsoultsidis noch erfolgreich abschließen, dann endet seine Zeit als Trainer des HSV Sobernheim. Die Entscheidung fiel zwar bereits im vorigen Jahr, wurde aber noch nicht nach außen kommuniziert. „Nach 30 Jahren Handball habe ich eine Auszeit verdient“, sagt Tsoultsidis und ergänzt: „Außerdem habe ich drei Kinder, die auch Sport treiben. Die wollen ihren Papa am Wochenende auch mal in der Halle haben.“