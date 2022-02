Plus Kreis Bad Kreuznach

Coach bangt um Einsatz seines Sohnes

An das Hinspiel vor zwei Wochen hat Maouia ben Maouia nur wenig positive Erinnerungen. „Der Anfang war nicht schlecht“, sagt der Trainer der A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim. „20 Minuten haben wir gut mitgehalten, dann ist alles aus dem Ruder gelaufen.“ Am Sonntag, 13.30 Uhr, soll seine Mannschaft im Heimspiel gegen die SF Budenheim ein ähnliches Debakel wie das 25:41 im ersten Aufeinandertreffen verhindern und möglichst auch in der zweiten Hälfte noch auf Augenhöhe agieren.